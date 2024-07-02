Ещё четыре беспилотника уничтожили над Брянщиной за утро

Ещё четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщинской областью за утро вторника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Ранним утром 2 июля за несколько часов над Брянской областью пересекли четыре атаки ВСУ. Беспилотные летательные аппараты самолётного типа заметили над Суражским и Трубчевским районами. Система противовоздушной обороны уничтожила нарушителей.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил губернатор Александр Богомаз.