Ещё два беспилотника сбили военные над Брянщиной накануне вечером. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Вечером 8 января военные Минобороны РФ пресекли очередную террористическую атаку ВСУ на Брянскую область. Над регионом с разницей в пару часов обнаружили два беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Нарушителей уничтожила система противовоздушной обороны.

На происшествии люди не пострадали. Разрушений также нет.