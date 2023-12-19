Ещё два беспилотника уничтожили в Брянском районе

Ещё два беспилотника за утро уничтожила система ПВО в Брянском районе. Об этом сообщил губернатор региона в своём телеграмм-канале.

Утром 19 декабря в Брянской области военнослужащие пресекли ещё два нападения. Беспилотные летательные аппарата самолетного типа система противовоздушной обороны сбила над Брянским районом. Люди не пострадали и разрушений нет.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», – уточнил Александр Богомаз.