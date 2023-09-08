Ещё три беспилотника сбили над Брянском

Три беспилотных летательных аппара сбили над областным центром. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

8 августа беспилотник пытался атаковать промышленный объект Брянска.

«Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают ликвидируют горение. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные и экстренные службы», – уточнил Александр Богомаз.

Другой беспилотник самолетного типа на подлете к Брянску сбила система ПВО Министерства обороны России. Разрушений нет.

«Еще один БПЛА подавлен силами РЭБ над Брянском. Пострадавших нет. В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания. Оперативные и экстренные службы работают на месте», –добавил Александр Богомаз.