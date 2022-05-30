Фейк об эвакуации жителей распространили в Брянской области

Задача документы – вызвать панику.

В Брянской области распространили фальшивый документ о принудительной эвакуации жителей приграничных населённых пунктов. Он якобы предназначен для глав муниципальных образований и подписан главой региона. Причиной указана опасность частичного перемещения действий специальной военной операции на приграничную территорию Брянской области.

В правительстве области отметили, что ситуация в регионе контролируется Минобороны Российской Федерации и эвакуация жителей не будет.

Задача документы – вызвать панику. Жителей призывают проверять информацию.