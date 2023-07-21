Фестиваль деревянных скульптур стартовал в Брянске

Фестиваль деревянных скульптур стартовал в брянском парке. Об этом сообщили в городской администрации.

В парке-музее имени А.К Толстого в областном центре стартовал традиционный фестиваль деревянных скульптур «Волшебный мир дерева». Он посвящённый заслуженному работнику культуры РФ Валентину Давыдовичу Динабургскому. Мероприятие продлится три дня.

На глазах у посетителей опытные резчики создадут скульптуры из дерева. Также для гостей фестиваля будет работать выставка-ярмарка изделий народного творчества.

На площадке парковой библиотеки пройдут чтения и мастер-классы. Также по парку будут водить бесплатные экскурсии. А творческие коллективы города порадуют зрителей яркими номерами.

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