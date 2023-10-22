Фонтаны прекратили работать в Брянске

Десять фонтанов «законсервируют» до следующего сезона в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

Сотрудники городского дорожного управления отключили подведомственных им десять фонтанов. На зиму их «законсервируют». Работы должны закончить до конца октября.

«Рабочие чистят водопроводы, насосы, обрабатывают чаши специальным составом от микроорганизмов и водорослей. Все фонтаны до весны укрываются защитными материалами», — уточнил начальник отдела организации содержания фонтанов дорожного управления Брянска Алексей Морозов.

А фонтан в сквере имени Карла Маркса подготовят к Новому году. Здесь поставят главную ёлку Брянска. Фонтан уже почистили. Его закроют специальными щитами. А в середине есть крепление для ствола.