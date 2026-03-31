Улицу Советскую в Брянске обновят по нацпроекту

2026, 31 марта 11:45
Улицу Советскую в Брянске обновят по нацпроекту
Улицу Советскую в Брянске обновят по нацпроекту в 2026 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Советская в Советском районе Брянска. Подрядчик обновит 1,9 километра дороги от переулка Трудового до улицы Крахмалёва.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и тротуары, уложат новое асфальтобетонное покрытие. Освещать улицу будут светодиодные фонари. Для пассажиров общественного транспорта подрядчик установит четыре новых автопавильона.

Такое рабочие сделают искусственную неровность, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

