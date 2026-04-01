Хоккеисты брянского «Спартака» выиграли региональный чемпионат в дивизионе «Любитель 40+». Об этом сообщили в профильном департаменте.
В Брянской области завершился региональный чемпионат по хоккею в дивизионе «Любитель 40+». Участие в нём приняли две команды брянский «Спартак» и дятьковский «Кристалл». Они провели 15 матчей.
«Спартак» 11 раз обыграл «Кристалл». Трижды команды сыграли вничью. Лишь один матч закончился со счетом 5:4 в пользу команды из Дятьково. Разница шайб составила 74:37. «Спартак» представит регион на Фестивале Ночной Хоккейной Лиги в городе Сочи.
