Глава Союза журналистов Брянской области назвала провокацией происходящее на Олимпиаде 

Людмила Бобунова отметила, что допинг-скандал с фигуристкой затеял кто-то с нечистой совестью.

Руководитель Союза журналистов Брянской области прокомментировала ситуацию, которая сложилась на Олимпиаде в Пекине с фигуристкой Камилой Валиевой. Людмила Бобунова — участник «Экспертного клуба», где сейчас обсуждают эту тему.

«К сожалению, на Олимпиаде в Пекине продолжаются провокации против российских спортсменов, о которых мы слышали уже не раз и в ходе других спортивных состязаний. Ну не могут наши соперники достойно и спокойно принять силу российского спорта!» — сказала Людмила Бобунова.

Она подчеркнула, что претензии к 15-летней фигуристке Камиле Валиевой необоснованны, а тот, кто стоит за этим — нечист совестью.

«Все ждали решения Спортивного арбитражного суда. Дождались — Камила допущена к соревнованиям. Но горький осадок остался и у юной спортсменки, доведённой до слёз, и у тренеров, и у всех российских болельщиков», — добавила руководитель регионального Союза журналистов.

Она отметила, что российские спортсмены сохраняют самообладание и выдержку, а также показывают отличные результаты.

«Нужно продолжать бороться и доказывать всему миру, что честь и правда — это российское многовековое достоинство!» — заключила Людмила Бобунова.