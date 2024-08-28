Глава Стародубского округа пострадал при атаке дронов

Глава Стародубского округа, сотрудник МЧС и водитель пострадали при атаке дронов на село Курковичи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне дроны-камикадзе ВСУ атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа. Из-за сброса взрывного устройства загорелся жилой дом. Существовала угроза распространения огня. На место происшествия прибыли пожарные, а также глава администрации муниципального округа.

«Во время проведения оперативно-экстренных мероприятий, украинские террористы повторно атаковали населенный пункт, где Глава администрации муниципального округа Александр Владимирович Подольный оказывал помощь жителям, а сотрудники пожарно-спасательного расчета ликвидировали возгорание и предотвращали угрозу распространения огня на другие домовладения. В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, Глава администрации муниципального образования и водитель», — уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших доставили в районную больницу. Возгорание ликвидировали. На другие дома огонь не перекинулся.