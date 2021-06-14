Грозы и ветер придут в Брянскую область 15 июня

Днем потеплеет до +28.

15 июня синоптики прогнозируют в Брянской области дожди и грозы.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, во вторник в Брянске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, днем дождь, гроза.

Ветер северный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +11 ºC до +16 ºC, днем от +23 ºC до +28 ºC.