Группа диверсантов пыталась проникнуть в Брянскую область

Группа из 20 диверсантов пыталась пересечь границу в Брянской области. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек. Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», – уточнил глава региона.