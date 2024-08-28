Группировка «Брянск» получила спецоборудование после заявки в Координационный совет безопасности

Группировка «Брянск» получила спецоборудование после заявки в Координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Об этом сообщили в областном правительстве.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл очередное заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Он акцентировал внимание на обеспечении бойцов средствами защиты, связи, техникой и оружием.

«Для группировки «Брянск» по нашему запросу, отработанному в течение суток, поставлены в необходимом объеме квадрокоптеры, приборы ночного видения и тепловизоры, квадроциклы, средства связи, комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам, медицинское и другое имущество», – уточнил губернатор региона Александр Богомаз.