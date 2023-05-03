Грузовой состав сошёл с рельсов из-за взрыва в Брянской области

Ещё один грузовой поезд сошёл с рельсов из-за взрыва на железнодорожных путях в Брянской области. О происшествии в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В районе ж/д станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте», – подчеркнул Александр Богомаз.

На официальном телеграм-канале РЖД уточнили, что на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. Движение на этом участке приостановлено.