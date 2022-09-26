Губернатор Брянщины поручил оперативно отвечать на вопросы о мобилизации

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел совещание по поводу частичной мобилизации.

Глава региона подчеркнул, что поступает очень много вопросов и важно провести разъяснительную работу, чтобы люди знали, кто подлежит частичной мобилизации.

Он также сообщил, что дал поручения главам районов не оставлять семьи мобилизуемых без внимания и реагировать на все их просьбы.

Получить ответы на все вопросы относительно частичной мобилизации брянцы могут на горячей линии по номеру 122.

Губернатор также призвал жителей региона пользоваться только информацией из официальных источников.