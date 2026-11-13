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Общество

Шведы у границы, реконструкторы в строю. Брянск снова оказался при Петре

2026, 13 ноября 12:21
Шведы у границы, реконструкторы в строю. Брянск снова оказался при Петре
Источник фото

Фильм «Рождение империи» оказался ближе к Брянску, чем можно подумать по афише. Как пишет МК-Брянск, в массовых сценах снялись реконструкторы из военно-исторического клуба «Брянский доброволец». Картина идёт в кинотеатрах с 29 октября и за неполные две недели собрала более 600 млн рублей.

Для края такое участие закономерно. Сюжет охватывает десятилетие петровских преобразований и Северную войну со Швецией, а Брянск в те годы играл заметную роль. По указу Петра I здесь строили верфь для нужд флота, а сам город укрепляли как пограничный форпост на пути шведов к Полтаве. Направляясь к месту битвы, царь останавливался в Свенском монастыре. Там монахи восстановили «Домик великого преобразователя России», и настоятель планирует разместить в нём музейную экспозицию о визите Петра.

Руководитель клуба Владимир Кожурин рассказывает, что съёмки приходится подстраивать под обычную работу. Время узнают заранее и под него планируют отпуска.

Рядовые реконструкции укладываются в субботу и воскресенье, а на крупные фестивали клуб ездит в Москву и Подмосковье. Калужская и Орловская области давно сделали такие события межрегиональными. По мнению Кожурина, движение помогает привлекать туристов и повышает узнаваемость региона. В прошлом году бойцы выступили на открытии мемориала белорусским военным журналистам в брянском лесу.

Сам Кожурин на фильм уже сходил и советует землякам повторить его маршрут. В горячке боя, где смешались кони и люди, найти отдельного солдата непросто, но знакомые «подвиги» он разглядел.

 

Фото: Владимир Кожурин

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