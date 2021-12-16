Губернатор Брянской области поздравил победителей конкурса «Большая перемена»

Десять юных брянцев вышли в финал всероссийского состязания.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и их педагогами.
Десятерым учащимся школ и колледжей Брянской области глава региона вручил благодарственные письма.
«Вы достойно представляете Брянскую область на федеральном уровне. Этот конкурс помогает ответить на вызовы, которые стоят перед нами, предложить новые решения для развития нашей великой страны — страны больших возможностей и большого будущего», – подчеркнул Александр Богомаз.
В рамках конкурса «Большая перемена» ребята проходили профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, а также получили рекомендации ведущих экспертов — представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.
16.12.2021 13:41
Для семьи. Смоленские семьи с детьми могут взять ипотеку по льготной ставке
В Смоленской области семьи с детьми могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке до 6%. Разницу между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. На ставку до 6% могут рассчитывать семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребёнок или последующие дети; семьи, в которых воспитывается
16.12.2021 12:21
Детский бюджет. На какую помощь могут рассчитывать Смоленские семьи с детьми?
Поддержка маленьких жителей области и их родителей — одно из приоритетных направлений сейчас на Смоленщине. Мерами такой социальной помощи пользуются более 50 тысяч семей — треть от их общего количества. Предоставляют у нас всего 23 вида различных выплат. И так называемый «детский бюджет» в этом году составил 6,4 миллиарда рублей. Напомним, с 2019 года на
15.12.2021 13:14
Фронтовая закалка против COVID
Пандемия коронавируса продолжает формировать новостную повестку дня. К сожалению, COVID-19 не щадит никого: ни старых, ни малых. Специалисты подчёркивают: в группе риска — пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и невакцинированные. Впрочем, есть немало историй болезни и со счастливым концом. 98-летняя смоленская пенсионерка Мария Трофимовна смогла побороть опасный вирус и вернуться домой после лечения в
15.12.2021 13:12
Нелёгкая доля
Как в регионе решают проблему обманутых дольщиков. Квартирный вопрос был и остаётся приоритетным для многих смолян. К сожалению, некоторые из них в попытках найти его решение столкнулись с недобросовестными застройщиками. И, отдав компаниям накопленные сбережения или заёмные средства, так и не смогли въехать в своё оплаченное жилье. Сегодня в регионе работают 27 организаций-застройщиков, которые ведут
15.12.2021 13:10
На лоне природы
Вопрос, где пройти реабилитацию после перенесённой новой коронавирусной инфекции, волнует многих. Ведь, несмотря на снижение суточного прироста заболеваемости COVID-19, статистика ежедневно пополняется данными о новых случаях. А люди, переболев коронавирусом, вынуждены бороться уже с последствиями опасной инфекции. Восстановить своё здоровье и силы после болезни, в том числе и за счёт государственного финансирования, теперь можно и
15.12.2021 13:08
Для здоровья сердца
Тема состояния учреждений здравоохранения, обеспечения кадрами и оборудованием остаётся в зоне повышенного внимания властей всех уровней. Особенно сегодня, в условиях непростой эпидобстановки. Отрадно, что в регион продолжает поступать современное высокотехнологичное медицинское оборудование, которое способно помочь людям с различными заболеваниями. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» Смоленская областная клиническая больница на днях получила теперь уже второй новый ангиографический