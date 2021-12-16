Губернатор Брянской области поздравил победителей конкурса «Большая перемена»

Десять юных брянцев вышли в финал всероссийского состязания.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и их педагогами.

Десятерым учащимся школ и колледжей Брянской области глава региона вручил благодарственные письма.

«Вы достойно представляете Брянскую область на федеральном уровне. Этот конкурс помогает ответить на вызовы, которые стоят перед нами, предложить новые решения для развития нашей великой страны — страны больших возможностей и большого будущего», – подчеркнул Александр Богомаз.

В рамках конкурса «Большая перемена» ребята проходили профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, а также получили рекомендации ведущих экспертов — представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.