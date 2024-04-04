Губернаторский Дворец в Брянске стал инновационной площадкой Минпросвещения

Губернаторский Дворец в Брянске стал одной из 30-и инновационных площадок Минпросвещения России. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Брянский областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина прошёл конкурсный отбор Министерства просвещения Российской Федерации. Учреждение получило статус инновационной площадки «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий» Минпросвещения РФ. Таких организаций 30 по всей России.

На базе инновационных площадок проходит научная и опытно-экспериментальная работа. Передовой опыт учреждений допобразования транслируют по всей стране.