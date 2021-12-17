Иностранец незаконно пересёк государственную границу в Брянской области

Мужчину суд приговорил к 7 месяцам колонии-поселения.

Прокуратура Злынковского района направила в суд уголовное делу в отношении иностранного гражданина.

Следствие установило, что в 2018 году Министерство внутренних дел по Республике Дагестан запретило подозреваемому въезжать на территорию Российской Федерации до 7 декабря 2022 года. Однако 1 марта прошлого года на автомобиле из Республики Беларусь, незаконно пересёк госграницу России.

Суд приговорил виновного к 7 месяцам исправительной колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.