Из-за помощи «сестре» жительница Брянска лишилась 106 тысяч рублей

Жители Брянской области по-прежнему обращаются в полицию по поводу лишения личных сбережений после общения с дистанционными мошенниками. Только на минувшей неделе доверчивые граждане потеряли 14,2 миллиона рублей, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

В числе 40 жертв онлайн-аферистов оказалась 42-летняя жительница Володарского района областного центра. В мессенджере она получила сообщение с аккаунта сестры. Родственница просила на время одолжить 106 тысяч рублей. Женщина откликнулась на просьбу и отправила на указанный счет запрошенную сумму. Однако позже выяснилось, что аккаунт сестры взломан.

С похожей ситуацией столкнулись жители Трубчевского района. Поверив сообщениям с аналогичными просьбами, один из них отправил 12 тысяч рублей, второй — 10 тысяч. Соответственно, позднее мужчины узнали, что стали потерпевшими в схеме мошенничества.