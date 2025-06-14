Коллектив Брянской станции переливания крови поздравил жителей с Днём донора

Коллектив Брянской станции переливания крови сняли тематические видео, чтобы поздравить жителей с Днём донора.

14 июня во всем мире отмечают День донора. Праздник учредили в 2005 году во время 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, чтобы привлечь внимание к проблемам обеспечения безопасной крови.

Коллектив Брянской станции переливания крови поблагодарил доноров за их благородную миссию, пожелали крепкого здоровья и благополучия. Сотрудники станции отметили, что донорство ежедневно спасает тысячи людей: переливание помогает продлить жизнь, а также необходимо при проведении хирургических вмешательствах, во время стихийных бедствий и катастроф.

Чтобы выразить свое почтение сотрудники Брянской станции переливания крови сняли тематическое видео.