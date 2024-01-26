Команда брянского губернатора сыграла в хоккей со студентами

Команда брянского правительства под руководством губернатора сыграла в хоккей со студентами. Об этом рассказал в своих соцсетях глава региона.

В День российского студенчества в Брянск прошёл традиционный товарищеский хоккейный матч между командой правительства области и молодежной сборной. На лёд вышел и губернатор региона Александр Богомаз.

«Студенческая пора — самое лучшее время в жизни человека, время свершений и открытий, надежд и перспектив. Наша молодежь — это наше будущее, мощнейший потенциал страны, от которого зависит ее дальнейшее развитие. В жизни всегда бывают взлеты и падения, но главное — всегда подниматься, не сдаваться и никогда не останавливаться на достигнутом, идти только вперед, к своей цели!» — отметил Александр Богомаз.

Матч закончиося со счётом 10:6 в пользу команды губернатора.