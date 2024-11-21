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Комитет семей воинов Отечества отметил двухлетие в Брянске

2024, 21 ноября 11:37 Лента новостей
Комитет семей воинов Отечества отметил двухлетие в Брянске
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Комитет семей воинов Отечества отметил двухлетие со дня создания в Брянске. Об этом сообщили в региональном парламенте. 

 

В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина прошло торжественное мероприятие. Оно было посвящено  двухлетию регионального Комитета семей воинов Отечества. 

Брянское отделение возглавляет депутат областной Думы, мать погибшего Героя, военного хирурга Дмитрия Седнева Марина Седнева. Комитет оказывает юридическую, психологическую, социальную и духовную поддержку семьям военных, помогает в поиске без вести пропавших бойцов. Также представители отделения участвуют в реализации Всероссийского проекта «Жена Героя», взаимодействуют с волонтерами, проводят тематические круглые столы, занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи. 

Участников комитета поздравил председатель комитета областной Думы, Герой России Александр Постоялко. Активистам комитета и жителям области вручили награды за организацию помощи участникам СВО и их семьям. Ведущие творческие коллективы Дворца подарили виновникам торжества яркие номера.

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