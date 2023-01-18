Комитет семей воинов Отечества появился в Брянской области

В регионе создали Комитет семей воинов Отечества. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Брянской области.

Глава региона встретился с представителями регионального штаба Комитета семей воинов Отечества. Он недавно был создан в Брянской области.

«Именно по инициативе матерей, жен участников СВО, при поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и был создан комитет. Главная его задача — объединить семьи мобилизованных, контрактников и добровольцев, оказывать им психологическую, юридическую, дружескую поддержку. Важно, чтобы семьи наших защитников не оставались наедине со своими проблемами, а могли о них рассказать и рассчитывать на всестороннюю помощь, в том числе и со стороны власти. Во всех муниципальных образованиях Брянской области будут созданы региональные штабы Комитета семей воинов Отечества», – рассказал Александр Богомаз.

Председателем регионального отделения комитета стала мама военнослужащего Марина Седнева.

«Женщины, матери не могут сегодня оставаться в стороне и быть равнодушными к чужой беде. Они продолжают дело своих сыновей, помогают живым, вместе ждут возвращения наших бойцов, верят в победу», – заключил брянский губернатор.