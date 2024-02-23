Концерт ко Дню защитника Отечества прошел в Брянске

В киноконцертном зале «Дружба» в Брянске прошло торжественное мероприятие в честь Дня защитника Отечества. В холее все желающие могли поучаствовать в акции «Письмо солдату». Там же прошла выставка в рамках проекта «Знаете, каким он парнем был!». Его создатели — комитет семей воинов Отечества Брянской области и Брянского отделения Союза художников России. На картинах изображены военные, которые отдали свою жизнь на спецоперации.

В концерте участвовали духовой оркестр Росгвардии, ансамбли «Альянс» и «Акварель», солисты Брянской областной филармонии, ансамбль «Ватага» и другие артисты.

«Мы чествуем защитников Отечества — мужественных, сильных духом, тех, кто достойно продолжает традиции предков, для кого важны такие понятия, как верность Отчизне, долгу, армейскому братству.

Самые теплые поздравления — нашим ветеранам. Их вера в победу в Великой Отечественной войне, бесконечная любовь и преданность родине помогли отстоять свободу и мир», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.