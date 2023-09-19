«Кросс нации» в Брянске стал одним из крупнейших среди других регионов. Об этом сообщили в региональном профильном департаменте со ссылкой на Минспорта России.

На прошлой неделе в Брянске, Унече и посёлке Локоть прошел Всероссийский массовый забег «Кросс нации-2023». Дети и взрослые преодолели дистанции от одного до 12 километров.

По данным Министерства спорта России более полумиллиона человек присоединились к «Кроссу нации». Крупнейшие старты состоялись в восьми регионах, в том числе и в Брянск. Там на старт вышли свыше трех тысяч бегунов.