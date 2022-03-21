Крупный пожар произошёл на брянском деревообрабатывающем предприятии

Огонь тушил 61 человек.

В региональное МЧС о возгорании на деревообрабатывающем предприятии в Большом Полпино в переулке Октябрьский сообщили в третьем часу дня. Открытым пламенем горели отдельно стоящие здания. В любой момент огонь мог перекинуться на соседние постройки.

На месте развернули оперативный штаб. На месте работали 17 единиц техники и 61 человек.

Огонь тушили почти три часа. Общая площадь пожара составила 2 250 квадратных метров.