Крышу многоэтажки в Мишковках отремонтируют в 2022 году

Срок ремонта сдвинули по поручению губернатора.

Жительница деревни Мишковки Стародубского района пришла на приём к губернатору Александру Богомазу. Она рассказала, что кровля многоквартирного дома, где живут 40 человек, не ремонтировалась с 1983 года. Работы запланированы на 2023–2025 год. Жители собрали необходимые документы и попросили начать рабы раньше.

Губернатор поручил оперативно рассмотреть этот вопрос. И капитальный ремонт крыши решили провести уже в этом году.