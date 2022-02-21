Ларёк с кофе поставили на клумбу в Брянске

Киоск не включён в Схему размещения нестационарных торговых объектов.

В Брянске возле дома №6 по улице Флотской на клумбе установили ларёк с кофе. В ситуации разбирается администрация города.

В городском отделе торговли сообщили, что киоск не включён в Схему размещения нестационарных торговых объектов. Собственник ларька же пояснил, что у него есть договор с управляющей компанией «ООО «Десна».

Теперь специалисты отдела торговли выясняют в управлении муниципального контроля, кому принадлежит клумба. Проверку завершат на этой неделе.

Если земля муниципальная, то собственника обяжут демонтировать киоск. А если участок принадлежит многоквартирному дому, то судьбу ларька с кофе решат собственники.