Ливневку строят на улице Калинина в Брянске

Тротуары и ливневую канализацию строят на улице Калинина в Брянске. Об этом рассказали в городской администрации.

Подрядчик «Брянскавтодор» занимается ремонтом улицы Калинина в Советском районе областного центра. Рабочие приводят в порядок участок в почти два километра от дома №209 до дома №272. Он проходит от памятника артиллеристам и до Голубого моста.

До 6 сентября специалисты должны уложить новый асфальт, отремонтировать старые и построить новые тротуары, а также построить ливневую канализацию на некоторых пониженных участках. Кроме того, на улице появится новое освещение, остановки и дорожные знаки.

«Брянскавтодор» в настоящее время устанавливает бордюры, делает основания по будущие тротуары и укладывает выравнивающий слой асфальтобетона. Ремонт выполнен на 30%.

Благоустройство улицы Калинина обойдется в 55 млн рублей.