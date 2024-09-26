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Машиностроителей поздравил губернатор Брянской области

2024, 26 сентября 16:23 Лента новостей
Машиностроителей поздравил губернатор Брянской области
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Машиностроителей региона наградил губернатор Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе парламента. 

В Хрустальном зале регионального правительства прошло торжественное мероприятие. В преддверии профессионального праздника там чествовали лучших работников машиностроительного комплекса Брянской области.

«Наши машиностроители продолжают славные традиции, заложенные несколькими поколениями. Брянские предприятия выпускают качественную, конкурентоспособную продукцию, которая по праву считается крепким фундаментом российской промышленности», – подчеркнул губернатор региона Александр Богомаз. 

Лучшие работники отрасли получили государственные, ведомственные и областные награды. Лучшие творческие коллективы Брянска подарили собравшимся творческие номера. 

Также участники церемонии осмотрели выставку с образами продукции ведущих предприятий промышленности региона.

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