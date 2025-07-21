Массового нашествия комаров и мошки в Брянской области не ожидается

По прогнозам экспертов, в этом году Брянскую область минует массовое нашествие комаров и мошки. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Со слов директора Института лесного комплекса, ландшафтной архитектуры, транспорта и экологии БГИТУ Дмитрия Нартова, на популяцию насекомых повлияли повторные заморозки. Таким образом, еще весной комаров было мало, это значит, что и осенью вероятна похожая ситуация.

По поводу мошкары может проиграться аналогичная картина.

«Мошки абсолютно не будет. Период вылета мошки совпадает, когда сосна выкидывает свои стробила… Потом она пропадает и ее больше нет» , — пояснил специалист.