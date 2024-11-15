Медалью «Золотая Звезда» награждён брянский военнослужащий

Медалью «Золотая Звезда» посмертно награждён брянский военнослужащий Артём Семенок. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне в Центральном Доме Российской Армии прошла торжественная церемония. Медаль «Золотая Звезда» передали родным брянского офицера-десантника, гвардии старшего лейтенанта Артёма Семенка. Супруге бойца госнаграду вручил временно исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-лейтенант Анатолий Концевой.

Артём Семенок родился 17 июля 1994 года в Клинцах. Он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. С ноября 2021 года Артём командовал ротой 56 гвардейского десантно­штурмового полка 7 гвардейской десантно­штурмовой дивизии (горной).

С первого дня он участвовал в специальной военной операции. Артём Семенок награжден медалью Суворова и Орденом Мужества. 6 августа боец получил смертельное ранение при ракетном ударе, не пропустив подразделения ВСУ через рубеж обороны. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

«Герой России Артем Сергеевич Семенок, его подвиг навсегда останется в памяти поколений и в наших сердцах. Его имя навечно вписано в летопись Воздушно-десантных войск, Вооруженных Сил РФ, в историю великой России», – подчеркнул Александр Богомаз.