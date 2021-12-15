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Медпункт оборудуют на пляже озера Мутное в Брянске

2021, 15 декабря 13:17 Лента новостей
Медпункт оборудуют на пляже озера Мутное в Брянске
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Брянская администрация нарушила закон об обеспечении безопасности на водных объектах.

Прокуратура Фокинского района Брянска через суд обязал горадминистрацию обустроить медпункт на пляже озера Мутное.

Наличие на водоёме помещения для оказания первой помощи прописано в законе о безопасности на водных объектах на территории района. Медпункт необходим и зимой — для помощи рыбакам.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

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