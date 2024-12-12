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Мэр Брянска поздравил жителей с Днём Конституции РФ

2024, 12 декабря 10:20 Лента новостей
Мэр Брянска поздравил жителей с Днём Конституции РФ
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Мэр Брянска Александр Макаров поздравил жителей с Днём Конституции РФ. Об этом сообщили в городской администрации. 

 

12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. С праздничной датой жителей Брянска поздравил глава городской администрации Александр Макаров. 

«Конституция вошла в нашу жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, независимости и целостности Российской Федерации. Этот праздник олицетворяет торжество и силу основного закона. Выражая волю и интересы народа, Конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и свобод жителей, воспитывает в нас любовь и гордость за наше Великое Отечество» , – подчеркнул Александр Макаров. 

Мэр отметил, что фундамент благополучия Родины строится на защите принципов равенства,справедливости, единства и согласия. А главная задача жителей страны хранить и соблюдать ценности Конституции России. 

«Пусть этот праздничный день объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, честно трудиться для процветания родного и любимого города! Желаем вам, дорогие брянцы, здоровья, счастья, добра, благополучия, успехов и мирного неба над головой!» , – сказал Александр Макаров.

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