Министр спорта России поблагодарил брянского губернатора за развитие самбо

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил губернатора Брянской области Александра Богомаза за развитие национального вида спорта — самбо, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Москве на территории спорткомплекса «Лужники» открылись Международный центр самбо и Международный центр бокса. В числе почетных гостей от Брянской области в церемонии участвовали губернатор Александр Богомаз, девятикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко и заместитель председателя Брянской областной Думы Сергей Антошин.

Во время мероприятия Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил брянского губернатора за развитие национального вида спорта — самбо. Он подчеркнул, что Дворец единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске – надежный фундамент для воспитания будущих патриотов. Олег Матыцин отметил колоссальную важность объекта для молодых спортсменов.

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