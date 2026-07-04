Министр здравоохранения РФ наградил брянских медиков

2026, 04 июля 11:08

Министр здравоохранения РФ наградил брянских медиков. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Накануне в правительстве Брянской области прошла торжественная церемония. С медицинскими работниками региона встретился Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Он вручил 26 медикам государственные, ведомственные и региональные награды.

«Многие врачи, фельдшеры, медсестры трудятся в приграничье, ежедневно спасая жизни и здоровье людей. В числе награжденных — и представители медицинских династий», — отметил врио губернатора Егор Ковальчук.