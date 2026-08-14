В Брянске капитальный ремонт школы №33 завершен более чем наполовину

2026, 14 августа 09:19

Глава городской администрации Александр Макаров проверил ход работ.

В Брянске капитальный ремонт школы №33 завершен более чем наполовину, глава городской администрации Александр Макаров проверил ход работ. Общестроительные работы выполнены более чем на 50%: частично выкрашен фасад, забетонированы полы, почти готова электрика, началась чистовая отделка кабинетов, ведется монтаж потолков.

Решены проблемы с водоснабжением: внешние трубы заменили при содействии водоканала, к которому обратился глава администрации. Вопрос с отоплением решил руководитель подрядной организации, предложив оптимальное решение и оплатив проект.

По контракту все строительные работы должны завершиться до конца года. Капремонт также идет в школах №32, 40 и 54.