Министр ЖКХ России наградил брянских строителей

Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин наградил брянских строителей за восстановление Брянки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В областном правительстве прошла встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина с представителям строительного комплекса Брянской области. Вместе с губернатором региона Александром Богомазом они вручили государственные награды \ и ведомственные награды Минстроя.

«Отдельная благодарность — за вклад в восстановление инфраструктуры новых регионов Российской Федерации, в частности, нашей подшефной Брянки Луганской Народной Республики. Это неоценимый вклад каждого в общую победу», – подчеркнул Александр Богомаз.