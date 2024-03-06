Министр ЖКХ России наградил брянских строителей
Министр ЖКХ России Ирек Файзуллин наградил брянских строителей за восстановление Брянки. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
В областном правительстве прошла встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина с представителям строительного комплекса Брянской области. Вместе с губернатором региона Александром Богомазом они вручили государственные награды \ и ведомственные награды Минстроя.
«Отдельная благодарность — за вклад в восстановление инфраструктуры новых регионов Российской Федерации, в частности, нашей подшефной Брянки Луганской Народной Республики. Это неоценимый вклад каждого в общую победу», – подчеркнул Александр Богомаз.
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