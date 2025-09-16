Минувшей ночью подразделения ПВО сбили 10 БпЛА над Брянщиной. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В ночь с 15 на 16 сентября Брянская область подверглась очередной массированной атаке ВСУ. Военные Минобороны РФ обнаружили в небе над регионом 10 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили все цели.

Люди не пострадали. Разрушений также нет. На места падения обломков работают

оперативные и экстренные службы.