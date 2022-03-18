Митинг-концерт «ZаМир! ZаРоссию! ZаПрезидента!» прошёл в Брянске

Всех желающие могли попробовать 10-метровый пирог и солдатскую кашу.

В Брянске на городской Набережной прошло центральное мероприятие в честь присоединения Крыма к России 8 лет назад. На Славянской площади собрались жители и гости города.

Со сцены на крыльце концертного зала «Дружба» к собравшимся обратился губернатор Брянской области:

«Сегодня наши вооружённые силы встали на защиту российских рубежей от нацизма, от угрозы атомной и биологической войны, очищая славянскую землю от банд прозападных нацистов. Я верю в то, что справедливость восторжествует, и горжусь тем, что я гражданин великой многонациональной России!» — сказал Александр Богомаз.

После митинга был концерт, где выступили народный вокальный ансамбль «Созвучие», хор мальчиков Брянского городского лицея №1 им. А. С. Пушкина и ансамбль народной музыки «Ватага».

Всех желающие могли попробовать 10-метровый пирог и солдатскую кашу.