Митинг в поддержку референдумов на Донбассе прошёл в Брянске

«Мы собрались, чтобы поддержать наш любимый кровный народ с одной историей, с одной Великой Победой! В страшные годы Великой Отечественной войны наши отцы, деды и прадеды вместе отвоевали нашу великую и могучую страну!» — сказал председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

Модернизированное производство по сборке пути открылось на станции Вязьма-Брянская в Смоленской области Новая технологическая линия позволит нарастить выпуск продукции вдвое. На станции Вязьма-Брянская в Смоленской области открылась первая в России автоматизированная линия по сборке рельсошпальной решетки со всеми видами скреплений. Она основана на отечественной разработке Хабаровского центра Проектно-конструкторского бюро по инфраструктуре – филиала ОАО «РЖД». Новая технологическая линия позволит нарастить выпуск продукции вдвое – с 500 до 1000

Экологичная котельная заработает на станции Смоленск-Центральный С начала отопительного сезона на станции Смоленск-Центральный в Смоленской области заработает новая экологичная котельная. После проведения модернизации эта угольная котельная была переведена в электрическую. Переход на экологичный принцип работы исключит выброс в атмосферу порядка 16 тонн загрязняющих веществ в год и обеспечит потребность в теплоснабжении производственных зданий железнодорожных предприятий. В настоящее время в Смоленской области

Как дозвониться? В Смоленской области наведут порядок в работе регистратур поликлиник, чтобы граждане могли без проблем туда дозвониться и получить необходимую помощь и консультацию. Этого потребовал после посещения Вяземской ЦРБ. Во время визита в медицинское учреждение к главе региона обратилась местная жительница по имени Валентина с жалобами на работу медиков. Пенсионерка не могла дозвониться до регистратуры районной поликлиники,

Главные темы О чём говорили на совещании с главами районов? Проведение диспансеризации в регионе, ход благоустройства дворов и скверов и проверка состояния детских площадок. Эти темы были подняты в ходе совещания, которое провёл губернатор Алексей Островский с главами муниципалитетов. Обсуждение проходило в формате видеоконференцсвязи. О результатах проведённой работы, планах и принятых решениях рассказал глава региона. Будьте здоровы!