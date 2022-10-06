Мобилизованным брянцам выплатят по 200 тыс рублей

Призванные по мобилизации жители Брянской области получат по 200 тыс рублей из областного бюджета. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Депутаты Брянской областной Думы на внеочередном заседании приняли в трёх чтениях законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

«Принято решение на уровне региона жителям Брянской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации, предоставить дополнительную меру поддержки — единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей», – рассказал в своём телеграм-канале Глава региона Александр Богомаз.

Он подчеркнул. что деньги выделят из областного бюджета.