Мужчина погиб при атаке дронов в Стародубском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
В субботу, 21 марта, ВСУ атаковали Стародубский муниципальный округ. Дроны– камикадзе напали на село Демьянки. При взрыве повреждены хозпостройка и трактор. Смертельные ранения получил мужчина.
Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего.
«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — добавил Александр Богомаз.
На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.