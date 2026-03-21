Мужчина погиб при атаке дронов в Стародубском округе

2026, 21 марта 18:43
Мужчина погиб при атаке дронов в Стародубском округе. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

 

В субботу, 21 марта, ВСУ атаковали Стародубский муниципальный округ. Дроны– камикадзе напали на село Демьянки. При взрыве повреждены хозпостройка и трактор. Смертельные ранения получил мужчина.

Губернатор Александр Богомаз выразил соболезнования родным погибшего.

«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — добавил Александр Богомаз.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

