Мужчина получил ранения при нападении дрона в селе Климовского района

2026, 15 сентября 10:35

Мужчина получил ранения при нападении дрона в селе Климовского района. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки территория Брянской области вновь подвергалась атакам ВСУ. 84 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа сбили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Кроме того, дрон-камикадзе ударил по селу Чолхов в Климовском районе. Осколочные ранения получил мужчина. Его доставили в больницу.