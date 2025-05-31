Мужчина пострадал при атаке дронов на Климовский район

Мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на Климовский район накануне вечером. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером дроны-камикадзе ВСУ атаковали посёлок Уборки Климовского района. При нападении пострадал мирный житель. Мужчину оперативно отвезли в медучреждение .

«Уважаемые жители! Враг подло и бесчеловечно атакует наше приграничье, совершая варварские действия против мирных граждан. Будьте осторожны и бдительны!» — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.