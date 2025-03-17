Мужчина пострадал при нападении дрона на брянское село

Мужчина пострадал при нападении дрона на автомобиль в село Подывотье Севского района. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне два дрона-камикадзе ВСУ атаковали село Подывотье Севского района. При ударе по гражданскому автомобилю осколочные ранения и контузию получил мужчина. Пострадавшего доставили в районную больницу.

«Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.