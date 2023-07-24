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Мужчина пострадал при обстреле в Суземском районе

2023, 24 июля 08:50 Лента новостей
Мужчина пострадал при обстреле в Суземском районе
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Мужчина получил осколочные ранения при обстреле брянского села в Суземском районе. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

23 июля ВСУ обстреляли село Полевые Новоселки Суземского района. Там пострадал жилой дом и пропало электричество.

«В результате сегодняшнего обстрела села Полевые Новоселки есть один пострадавший мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения. Он доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил Александр Богомаз.

 

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