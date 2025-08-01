Мужчина ранен при нападении дронов в Погарском районе накануне. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Накануне вечером ВСУ атаковали село Случевск Погарского района. При нападении дронов-камикадзе ранения получил мирный житель.

Мужчину оперативно отвезли в больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.